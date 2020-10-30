الامارات | مهرجان كان.. فيلم مصري يفوز بالسعفة الذهبية للأفلام القصيرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم (ستاشر: أخشى أن أنسى وجهك) للمخرج المصري سامح علاء بالسعفة الذهبية لمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي في دورته المختصرة التي أقيمت لثلاثة أيام فقط. وهذه أول مرة يفوز فيها فيلم مصري بالسعفة الذهبية في هذه المسابقة وهو ما قوبل باحتفاء كبير في القاهرة، إذ كتبت نقابة المهن السينمائية المصرية بصفحتها على فيسبوك "انتصارا للسينما القصيرة.. فوز فيلم (ستاشر) بالسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي".

الفيلم يتناول في 15 دقيقة قصة آدم الذي يحاول العودة إلى حبيبته بعد فراق 82 يوما فيخوض في سبيل ذلك العديد من المصاعب. وضمت مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان 11 فيلما من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وكولومبيا ومنغوليا والبرتغال واليونان وكندا والولايات المتحدة. وفي وقت سابق من العام أرجأ المهرجان دورته 73 من مايو أيار إلى أكتوبر تشرين الأول بسبب جائحة كورونا مع اختصارها لثلاثة أيام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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