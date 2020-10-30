زوجة محمد عنتر: "عارفة إن لبسي لا يتناسب مع الإسلام"

علاقات و مجتمع

شاركت دنيا الحلو، زوجة لاعب الزمالك في الفريق الأول لكرة القدم، محمد عنتر، بصورة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت "الحلو" بصورة عبر "الاستوري" مدون عليها: "أعلم أن ملابسي لا تناسب الإسلام ولست ملتزمة إلى حد الرضا، أحب العطور وأتلذذ في سماع الموسيقى أحب أمي لكني أغضبها في بعض الأحيان".

وتابعت: "ربما اغتاب ناس لحظة غضب ولكني أسعى لدفن هذا الذنب، ورغم هذا كله أحب الله حبًا عظيمًا".

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وتسببت صور محمد عنتر لاعب نادي الزمالك، برفقة زوجته دنيا الحلو، مساء أمس، في استياء بعض من جماهير الفريق الأول، الذي يمر بالعديد من الأزمات.

فبعد أن قامت زوجة اللاعب، بنشر صور لها بصحبة الأخير، وهما يرتديان الأزياء الهندية، أثار الأمر غضب البعض، حيث علق أحد المتابعين قائلا: "استقرار النادي بيتهد وعنتر بيلبس هندي"، بينما علق آخر قائلا: "القناة اتوقفت والرئيس معزول وبطلان اللايحة وعنتر عامل فيها عنتر خان".

وبعد ساعات من الهجوم عليه، كتب اللاعب عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الكلاب تعوي والقافلة تسير"، في الوقت الذي لم يرد فيه بشكل واضح على التعليقات الساخرة التي نالت منه.

وفي يناير الماضي، أعلن محمد عنتر اللاعب بنادي الزمالك، إنجاب زوجته دنيا الحلو طفلهما الأول "يامن"، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وإنستجرام، قائلا: "بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله.. يامن محمد عنتر"، مرفقا صورتين، إحداهما تجمعه بزوجته على سرير المستشفى حاملا الرضيع بين يديه.