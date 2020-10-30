بخلفية علم الأهلي.. الحضري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

علاقات و مجتمع

احتفل حارس المنتخب الوطني السابق، عصام الحضري، بعيد ميلاد زوجته صابرين، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الحضري بصحبة الأخيرة، وخلفهم علم النادي الأهلي، حيث بدت زوجته بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود قصير، مُعلقًا: "زوجتي الحبيبة أم ياسين الغالية كل سنة وكل العمر وأنت طيبة وبخير وربنا يخليكي لينا ومايحرمناش منك أبدا يا رب".

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وكان عصام الحضري قائد المنتخب المصري السابق، تعرض لأزمة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب فتاة مكسيكية، بعدما نشرت تغريدة تضمنت رسالة باللغة العربية من الحضري وبعدها نشرت صورة له وكتبت عليها: "أفتقد مكالمات الفيديو اليومية معك.. أحبك"، مع نشر صورة من محادثة سابقة.

الأمر الذي تسبب في انتقادات لاذعة للحارس، واتهامه بمغازلة ومراسلة فتاة صغيرة بالعمر.

وحسم الحضري الجدل، في الأمر عقب انتشاره، حيث نشر حينها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يا جماعة منعًا للقيل والقال وأنا مبحبش أتكلم كتير في أي موضوع يحصل، اللي بيطلب مني رسالة صوتية أو فيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه في حدود الأدب أنا بعمل ده بالحب وبالود والدليل إن فيه دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمي وبفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيري".

وكشف مصدر مقرب من عائلة عصام الحضري، مفاجأة في أزمة تسريبات زوجته صابرين، مع عارضة الأزياء المكسيكية، التي اتهمتها بسبها ومطالبتها بالابتعاد عن زوجها.

وبحسب المصدر الذي أكد في تصريحاته لـ"الوطن"، فإن زوجة الحضري لم ترد على الفتاة المكسيكية من الأساس، كما ادعت الأخيرة، موضحا: "صابرين لا تجيد الحديث باللغة الإنجليزية، ولم ترسل أي رسائل لتلك الفتاة".

وأضاف: "محاولة الابتزاز التي تقوم بها الفتاة المكسيكية لا تشغل زوجة الحضري، التي لم ولا تنوي إدخال نفسها في تلك المهاترات".

وفجر المصدر مفاجأة بعدما أوضح أن الصوت الذي نشرته الفتاة المكسيكية، يخص سيدة تدعى "هدى"، وهي زوجة محمد صالح صديق الحضري، وهي التي ردت على الفتاة بعد محاولتها التحدث مع زوجها بعد أزمة الحارس.