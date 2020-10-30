وشاح الكشمير.. أجمل إكسسوارات الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن هناك بعض قطع الملابس الأساسية، التي لا غنى عنها في أي خزانة ملابس مثل الجينز المريح وقميص أبيض بسيط ووشاح كلاسيكي، نظرا لأنه عندما تنخفض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء يظهر الوشاح باعتباره الاكسسوار الرئيسي.

ويعتمد البعض على مجموعة متنوعة من الأوشحة تتناسب مع تنسيقات الملابس المختلفة، في حين يعتمد البعض الآخر على وشاح كلاسيكي يتناسب مع كل تنسيقات الملابس، مثل وشاح أوفر سايز "Mirja" المصنوع من الكشمير والخيزران من شركة Movesgood السويدية.

ولا تقتصر مزايا هذا الوشاح الكلاسيكي على الأناقة فحسب، بل إنه يمتاز بجوانب الاستدامة، حيث إنه يتكون من 20% من الكشمير و80% من فيسكوز الخيزران، وبالتالي يمتاز الوشاح بأنه ناعم للغاية ولطيف على البشرة، ويأتي هذا الوشاح بحجم كبير 220 x 70 سم، حتى أنه يبدو مثل البطانية على الكتفين، ويتوافر هذا الوشاح بسبعة ألوان أنيقة وراقية.