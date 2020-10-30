"عملولي عمرة".. مواقف دفعت عايدة رياض للحديث عن ديانتها

علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة عايدة رياض، "تريند جوجل"، بعد حديثها عن ديانتها المسيحية واحتفالها بالمولد النبوي الشريف، رافضة الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها "عايدة" عن اعتناقها للديانة المسيحية، فقبل ذلك خرجت في تصريحات إعلامية معلنة عن أغرب المواقف التي تعرضت لها.

- صورة على "فيس بوك" تدفع عايدة رياض للرد

تضامنًا مع حملة الدفاع عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، انتشرت صورة من حساب يحمل اسم الفنانة عايدة رياض على "فيس بوك"، وأرفقت الصورة بتعليق: "أنا مسيحية وأكيد ميرضنيش إن حد يغلط في الرسول عليه الصلاة والسلام".

تداول الصورة بشكل منتشر، دفع الفنانة عايدة رياض للرد، معلنة عن ديانتها المسيحية، كما تحدثت أنها على علم بوجود الحساب الذي يحمل اسمها، لكنها أكدت في تصريح لـ"الوطن"، أنه يرجع لشخص منتحل اسمها: "أنا ليس لي علاقة بالسوشيال ميديا كثيرا، لكن كلامه فيه جيد، وفي حدود المعقول، لذلك لم يضرني".

Advertisements

وتابعت الفنانة عايدة رياض، أنها تعتنق الديانة المسيحية ورغم ذلك تحرص على الاحتفال بأعياد المسلمين والمولد النبوي الشريف: "حاليًا عندي في المنزل، الملبن والحمصية والسمسمية".

"عملولي عمرة".. أغرب شائعة في حياة عايدة رياض

وفي وقت سابق، تحدثت الفنانة عايدة رياض عن أغرب الشائعات التي تعرضت لها، وذلك من خلال لقائها في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم".

وأكدت "رياض" أنها لا تمتلك أي حسابات على "السوشيال ميديا"، ورغم ذلك فوجئت بصورة منتشرة لها، لشخص وضع صورتها من أحد الأفلام على هاتفه، بينما يقف أمام الكعبة كأنه يقوم بأداء عمرة لها، لتعلق قائلة: "أنا مسيحية أولا.. وكمان لقيت إني المفروض أرد عليه وأشكره".

وتابعت الفنانة عايدة رياض أنها فوجئت بعد ذلك بأن أحد المواقع تحدث عن هذه الصورة بطريقة سيئة، لترى بأن الأمر متعمد حدوثه.