مفاجأة.. بالمستندات قصة تذنيب الطفلة سلمى بسبب المصروفات: "أمها اللي ذنبتها"

علاقات و مجتمع

كشف أحد أعضاء مجلس إدارة مدرسة قومية الأهرام التابعة للمعاهد القومية، مفاجأة بشأن واقعة تذنيب الطالبة سلمى عمر، لمدة 4 ساعات، لعدم دفع المصروفات المدرسية، قائلًا: "محدش ذنبها، والدتها هي اللي وقفتها هنا وقامت تصورها عشان تشهر بينا".

وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه، لـ "هُن": "من الأساس كانت الطالبة وأختها هيتنقلوا من المدرسة القومية للنموذجية، وكذلك والدتها التي تعمل مشرفة أمن بالمدرسة ذاتها كان من المقرر نقلها إلى فصول اللغة الإنجليزية، وهناك توقيع من الأب بهذا الأمر لكنهم تخلفوا عن نقل الأوراق دون دفع المصروفات".

واستطرد المصدر: "والدتها شغالة في المدرسة ومن شهر 5 الماضي لحد 10 الحالي، حصلت على ما يقرب من 28 ألف جنيه، بين المرتبات والمكافآت والمنح من المدرسة ولم تسدد أقساط بناتها، وعليهم 32 ألف جنيه".

وشكك المصدر في الرواية، قائلًا: "اشمعنى هنذنب بنت ونسيب التانية، وازاي هنذنبها 4 ساعات، والدوام الدراسي 3 ساعات بس، غير أن البنت كانت بتقول لوالدتها في الفيديو كفاية يا ماما عاوزة أطلع لأن والدتها اللي عملت كده".

واختتم: "السيدة سناء والدة الطالبة بتشهر بينا لأنها موقوفة عن العمل مؤخرا بسبب خناقاتها مع ولية أمر ومعمول فيها محضر".

وأرفق المصدر صور المحاضر الرسمية والمستندات التي تؤكد روايته.

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطعا يزعم قيام مديرة مدرسة بتذنيب الطالبة سلمى عمر، لمدة 4 ساعات حيث أجبرتها على عدم التحرك وأن تحمل حقيبتها على ظهرها، بسبب عدم استكمال دفع مصاريف المدرسة.

وحكى والدها، عمر محمود، من المطرية، بداية الواقعة، حيث منعت ابنته ووالدتها من دخول المدرسة في الصباح، حين قال لها مدير الشؤون القانونية أنها ممنوعة من الدخول: "والدتها فوجئت بمنعها من دخول المدرسة، بأسلوب مسيء كأنهم بيطردوها، لكن والدتها أصرت على دخولها، وقالت لهم إن موضوع المصاريف يتناقش مع ولي الأمر، ومع إصرارها وافقت المدرسة على دخولها".

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح تحقيق عاجل في واقعة تذنيب تلميذة 4 ساعات بمدرسة قومية الأهرام التابعة للمعاهد القومية، مشيرًا إلى أنه سيتم أولا التحقق من الواقعة وإن كانت قد حدثت بالفعل أم لا، وفي حال ثبوتها سيتم التحقيق مع المخطئين في الواقعة.

وشدد المصدر على أن حضور التلاميذ ليس مرتبطًا بسداد المصروفات الدراسية كاملة، لأن المصروفات تُسدد على دفعات.

وطالب المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أولياء أمور التلميذة بتقديم شكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن عقاب تذنيب التلاميذ بسبب تأخر أولياء أمورهم في سداد المصروفات الدراسية غير مقبول.

وأكد أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد على عدم ربط دفع المصروفات الدراسية بحضور الطلاب للحصص الدراسية بالمدارس.

هشتكي للنائب العام ومرتب مراتي مش مبرر للتذنيب

من جانبه، رد عمرو محمود، والد الطفلة، على الاتهامات الموجه له، قائلاً: "كلام فاضي ومحصلش واستحالة تكون مراتي اللي وقفت البنت وذنبتها، لأن الدخول كان الساعة 7 ونص، وبنتي اتفاجئنا بتذنيبها الساعة 10".

وتابع الأب: "مراتي واخدة أجازة مفتوحة من شهر مارس اللي فات، وحتى لو مش كدة وقبضت، وحتى لو بنا محاضر مفيش سبب للي عملوه مع البنت الصغيرة مالهاش ذنب".

واختتم "عمرو": "أنا سددت المصروفات امبارح كلها، لكن هنقل بنتي، وحقها مش هسيبه، وهشتكي للنائب العام".