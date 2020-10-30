منها فيتامين "أ".. فيتامينات تقلل من أمراض الجهاز التنفسي

صحة

أوضحت دراسة بريطانية اجريت في جامعة إمبريال كوليدج لندن، أن استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامينات "أ، هـ، د" يقلل من أمراض الجهاز التنفسي وخاصة للأطفال فوق سن الـ4 سنوات.

وأوضحت الدراسة التى شارك بها 6115 بالغا، أن تناول هذه الفيتامينات، سواء من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، يقلل من العديد من أمراض الجهاز التنفسي، بحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطانى.

وكان على أولئك الذين شاركوا في التحليل أن يشيروا إلى الفيتامينات التي كانوا يتناولونها وأي مشكلات تنفسية قد تكون لديهم، وفقا للدراسة.

ويرتبط فيتامين "د" بالتعرض للشمس، لكن مجلس الصحة البريطاني يوصي بمكملات يومية من هذا الفيتامين للبالغين والأطفال فوق سن 4 سنوات.

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فيتامين "أ"

ويمكن الحصول على فيتامين "أ" من الحليب كامل الدسم والجبن والجزر والخضروات وبعض الفواكه، بينما يوجد فيتامين "هـ" في الزيوت النباتية والبذور والمكسرات.

فيتامين "د"

وتعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والماكريل من الأغذية الغنية بفيتامين "د"، بينما يحتوي كبد البقر وصفار البيض على كميات أقل منه.

فيتامين "سي"

يخفض التدخين فيتامين سي الموجود في جسمك بنسبة %25. ولذلك من المهم أن تزيد استهلاكك لهذا الفيتامين.

تحتاج إلى القيام بذلك لأن نقص فيتامين سي يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب ضعف جهازك المناعي.