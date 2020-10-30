عنف الزوج السبب.. زوجات يهربن إلى الانتحار بالقفز من البلكونة أو الحرق

علاقات و مجتمع

تتزوج المرأة عادة بحثا عن الأمان والاحتواء في رجل يمنحها المستقبل الذي تستحقه بتكوين أسرة سوية، ونشأة أطفال في بيئة صحية، ولكن أحيانا ما تخطئ الفتيات الاختيار فيقع قدرها مع أزواج يدمرون حياتها ويقلبونها رأسا على عقب، وتدفع الزوجة ثمن هذا الاختيار طوال حياتها، وبعضهن لا يحتملن تلك الحياة القاسية فيقررن التخلص من حياتهن والانتهاء من تلك المعانا المستمرة، ويأتي قتلهن لأنفسهن بشكل مأساوي إما حرقا أو هربا، أوقفزا من البلكونة.

زوجة بالسويس تقفز من البلكونة

لم تجد سيدة في السويس العقد الثاني من العمر، ملاذا سوى البلكونة، حيث كانت تريد التخلص من حياتها فقفزت منها، وسقطت على الأرض مغشيا عليها، بعدما سبت زوجها بالأب والأم، فحاول تأديبها بحسب أقوالها في النيابة، فأرادت الزوجة الهرب منه فتوجهت للبلكونة وقفزت منها.

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حاول الزوج إنقاذها ولكن دون فائدة، وأصيبت بكسور متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وكذلك كسر في الجمجمة تسبب في إصابتها بغيبوبة، ونقلت إلى مستشفى السويس العام وأكد التقرير الطبي للمصابة، أن الحالة الصحية للسيدة تحتاج لرعاية فائقة، وحُرر محضر بتفاصيل الواقعة أخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابة لسماع أقوالها.

انتحار سيدة أوسيم

وفي مشاجرة مشابهة تماما، وتحديدا في منطقة المناشئ بدائرة مركز شرطة أوسيم، ألقت سيدة بنفسها من شباك منزلها، هربا من تعدي زوجها عليها بالسباب والضرب، ونتج عن قفزها من الشرفة من منزلها وفاتها في الحالة وتم التحفظ على الجثة، وإلقاء القبض على الزوج الذي تسبب في قفز زوجته من شرفة المنزل.

سيدة بالسعودية تهرب من زوجها في البلكونة

حاولت سيدة سعودية الهرب من اعتداء زوجها السافر عليها، فهو مدمن المخدرات، وكان آخر اعتداء عنيف للغاية بصورة جعلتها تقفز من الطابق الثالث مما تسبب لها في شلل نصفي إثر سقوطها، وظلت تلك السيدة تتلقى علاجها في المستشفى على كرسي متحرك، ولكن خلال فترة قصيرة فارقت الحياة تماما إثر توقف قلبها، وطالبت شقيقتها حينها بمحاسبة زوجها بسبب ما وصلت إليه شقيقتها.

عراقية تحرق نفسها

لجأت السيدة العراقية، ملاك الزبيدي، إلى حرق نفسها بعد مرور 8 أشهر فقط على زواجها، وقالت شقيقتها بعد حرق "ملاك" لنفسها، إن زوج شقيقتها كان دوما يعنفها، وكان يضربها بـ "كابل"، أمام عائلته التى التزمت الصمت وعاملتها بطريقة سيئة.

وأشارت شقيقة ملاك إلى أنه قام مرة أخرى في نفس الليلة بضربها باستخدام الكابل، الأمر الذى جعلها تفقد رغبتها في الحياة، وتقدم على حرق نفسها، ورقدت الفتاة لفترة طويلة في المستشفى، وكانت إصابتها خطيرة للغاية.