الشرنوبي: "الجواز حلو مش زي ما بيقولوا".. وفاهيتا: ندمت ولا خونتها؟

علاقات و مجتمع

داعبت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، الفنان محمد الشرنوبي، في أولى حلقات موسمها الجديد من برنامج "لايف من الدوبليكس"، عبر شاشة "on"، بسبب زوجته راندا رياض، ووصفته بأنه الموهوب ومحطم القلوب، ونادته بـ"شرنوبتي"

وقالت الدمية الشهيرة: "طبعًا السنة دي وشها نحس على الكل إلا مراتك يا أخويا"، ليرد عليها الفنان محمد الشرنوبي قائلًا: "أبلة مراتي قاعدة تحت يا ريت بس نحاول نهدي اللعب شوية"، لترد عليه الدمية الشهيرة مرة أخرى، قائلةً: "إيه اللي جابها دي، تعالي اقعدي تحت النجفة الملخلخة".

وأعرب "الشرنوبي" عن سعادته بزواجه من راندا رياض، قائلًا: "والله الجواز طلع حلو مش زي ما بيقولوا إيه"، لترد عليه أبلة فاهيتا قائلةً: "بدأت تندم ولا بدأت تخونها"، ليرد عليها "الشرنوبي" قائلا: "ماشي كويس لحد دلوقتي".

Advertisements

وأكد أنه كان سعيدًا للغاية بسب قضاء شهر عسل رائع مع زوجته بالرغم من أنهما لم يتمكنا من الخروج معًا كثيرًا بسبب أزمة انتشار جائحة كورونا، لترد عليه أبلة فاهيتا بقولها: "أيوه نكد علينا كمان".

وحذفت إدارة يوتيوب، أغنية محمد الشرنوبي الجديدة "قلبي ارتاح"، بعد أيام من عرضها، بسبب إرسال المنتجة سارة الطباخ، العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة يوتيوب، وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها.

وكانت سارة الطباخ خاطبت الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من على صفحتها، ثم حذفت التطبيقات كافة، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته.

وكانت سارة الطباخ أصدرت تحذيرا بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد، لأن عقده مع شركتها ما زال ساريا ولم يفسخه كما يدعي.

وهذه ليست المرة الأولي التي تحذف فيها أغنية الشرنوبي لأنها حذفت من قبل شركة روتانا، بعد أن اتفق معها على توزيعها حذفتها بعد أن تأكدت من صحة موقف سارة الطباخ، باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع علي أي تواجد فني أو إعلاني يشارك فيه.