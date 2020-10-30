"قومي المرأة" يعد خطة عمل لمناهضة العنف ضد النساء

علاقات و مجتمع

عقد منتدى الجمعيات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر المنتدى، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء المنتدى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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وافتتح الاجتماع الدكتور عصام العدوي عضو المنتدى وعضو لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس، وأشار إلى أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية كبيرة حيث يناقش القضايا محل اهتمام المنتدى فى ظل التحديات الكبيرة التى تصاحب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأكد الدكتور نبيل صموئيل أن المنتدى تضمن ثلاث جلسات، ناقشت جلسته الأولى أهمية القدرات الفردية والكلية وتأثيرها على المجتمع المدنى، واهمية تنشيط الوعى المجتمعى بكافة القضايا التى يتم تناولها مثل ختان الإناث والزواج المبكر، وتضمنت عرضاً للدكتور رفعت عبد الحكيم من مؤسسة "كير مصر" حول استراتيجية بناء القبول المجتمعى لمنظمات المجتمع المدنى.

فيما ناقشت الجلسة الثانية أعمال فرق المنتدى، حيث أعد فريق "مناهضة العنف ضد المرأة" خطة عمل لثلاثة أشهر قادمة تتضمن الأحداث العالمية مثل احتفالية 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، فضلاً عن التركيز على قضايا أساسية أخرى وهى مناهضة ختان الإناث والتحرش والاعتداء الجنسي، كما تضمنت الجلسة عرض أعمال كل من فرق التمكين الاقتصادي، وفريق التعليم والمجتمع المدنى وفريق السكان والتنمية الاجتماعية.