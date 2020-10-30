علماء يحذرون: السكريات تسبب مشكلة خطيرة للأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد علماء أمريكيون أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تسبب اضطرابًا في الميكروبيوم المعوي، ما يفسر سبب زيادة ما يسمى بالنظام الغذائي الغربي من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية.

ونُشرت النتائج التي أجريت على الفئران في مجلة Science Translational Medicine، إذ يصيب مرض التهاب الأمعاء، مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، أكثر من 3.5 مليون شخص حول العالم. يتجلى مرض التهاب الأمعاء في شكل إسهال شديد وآلام في البطن وأعراض أخرى. داء الأمعاء الالتهابي شائع بشكل خاص في الدول الغربية، وتظهر الأبحاث أن حدوثه لدى الأطفال يتزايد باطراد منذ الثمانينيات.

يقترح العديد من العلماء أن السبب الرئيسي لانتشار مرض التهاب الأمعاء في البلدان المتقدمة هو النظام الغذائي الغربي، والذي يتضمن الأطعمة عالية السكر وعالية السعرات الحرارية. من المعروف أن الأطعمة السكرية المصنعة تزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري، لكن دور السكر في تطور مرض التهاب الأمعاء لا يزال مثيراً للجدل، وفقا لـ"سبوتنيك".

أجرى علماء الأحياء الأمريكيون، بقيادة شاهانشاه خان من مركز ساوث وسترن الطبي بجامعة تكساس في دالاس، تجارب مختبرية على الفئران ووجدوا أن القوارض التي تتغذى على الأطعمة الغنية بالسكر كانت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القولون عن الفئران التي تتبع نظاما غذائيا عاديا.

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بدأت العمليات الالتهابية في أمعاء الفئران بعد ثلاثة أيام بعد أن بدأوا في تلقي طعام يحتوي على نسبة عالية من السكر.

ووجد المؤلفون أن السكريات غيرت تركيبة ميكروبيوم الأمعاء، وذلك في المقام الأول من خلال دعم بكتيريا Akkermansia muciniphila، التي تعمل على تحلل الوحيدات - البروتينات السكرية ذات الوزن الجزيئي المرتفع، وهي المكون الرئيسي للمخاط الذي تنتجه الخلايا الظهارية المعوية.

كان يُعتقد سابقًا أن لهذه البكتيريا تأثيرات مضادة للالتهابات، وقد تم التخطيط لاستخدامها في مكافحة السمنة ومرض السكري من النوع 2. لكن نتائج الدراسة أظهرت أن الزيادة في عدد Akkermansia muciniphila أدت إلى تدمير الطبقة المخاطية الواقية التي تبطن الجدران الداخلية للأمعاء، مما سمح للبكتيريا الأخرى بدخول الغشاء المخاطي. هذا يسبب التهاب القولون.

أشار العلماء إلى أن الإنزيمات النشطة التي تحلل المخاط توجد عادة في أمعاء مرضى التهاب القولون التقرحي لدعم استنتاجاتهم.