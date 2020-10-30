توقعات الابراج اليوم 30-10-2020: تحذير لـ الثور ومفاجأة لـ الدلو

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop":



الحمل: كن على دراية بالتأثير الذي قد تحدثه كلماتك في الآخرين

الثور: كن حذرًا من النفاق، قد لا ترغب في خيبة أمل جديدة

الجوزاء: اقضِ بعض الوقت بمفردك لترتيب أمورك.

السرطان: قد تضطر إلى اتخاذ قرار مهمة اليوم .

الاسد: اجمع نفسك واسترح وخطط لإستراتيجيتك خطوة بخطوة.

العذراء: حاول ألا تبالغ في تحليل أفعالك.

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العقرب: قد يكون لديك الخطة المثالية عليك استغلال ذلك.

القوس: ما تعتقد أنه قد يتم اليوم قد يكون عكس ما يحدث بالفعل

الميزان: قد تتعارض أفعالك مع تفكيرك العقلاني، لكن هذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا.

الجدي: قد تسيطر عواطفك على أفكارك، حاول التحلي بالصبر والهدوء.

الدلو: قد تتفاجأ بأحداث رائعة اليوم ربما رؤية شخص ما.

الحوت: إذا وجدت أنك لا تفكر مثل باقي زملائك، فلا داعي للذعر، ربما يكون هذا أمرًا جيدًا.