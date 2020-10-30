طريقة عمل سلطة الذرة بالليمون

تتميز سلطة الذرة بالليمون، بمذاقها المميز وقيمتها الغذائية العالية، ما يدفع العديد من ربات البيوت للبحث عن طريقة إعدادها في المنزل بالوصفة الأصلية التي تقدم في المطاعم الكبرى.

وفيما يلي خطوات تحضير سلطة الذرة، على طريقة الشيف أسامة السيد، الذي نشرها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

المقادير سلطة الذرة بالليمون

ذرة صفراء.

طماطم مفرومة.

زيت زيتون.

ورق كرنب أحمر.

فلفل ألوان مُقطع.

عصير ليمون.

بصل متوسط مفروم.

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كمون مطحون.

بشر ليمون.

ملح.

كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة شطة مطحونة.

طريقة التحضير سلطة الذرة بالليمون

- خلط الذرة مع الفلفل.

- إضافة الزيت مع عصير الليمون والكمون والبصل والشطة والطماطم وبشر الليمون.

- إضافة الكزبرة مع الخليط، ثم إضافة الملح.

- وضع ورق الكرنب في طبق التقديم.