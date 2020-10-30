الامارات | #النصف_الحلو.. نصائح لحماية وعلاج البشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. نصائح لحماية وعلاج البشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 أكتوبر 2020

تُعدّ البشرة أكبر عضو في جسم الإنسان، وتكمن أهميتها بفصل الجزء الداخلي من الجسم عن العالم الخارجي، وبالتالي تحميه من البكتيريا، والفيروسات، وتنظم درجة حرارة الجسم. ولكن يعاني كثير من الأشخاص مشكلات في بشرة الوجه، التي تُسبب الإزعاج، والقلق للعديد منهم، ومن ضمن هذه المشكلات حب الشباب، والبشرة الدهنية، والطفح الجلدي، والشامات، وتسبب الظروف التي تهيج، أو تسدّ مسام الجلد أعراضاً مثل الاحمرار، والتورم، والحرق، والحكة. وهناك عوامل عدّة تسبب الأمراض الجلدية، مثل الحساسية، والمهيجات، وأشعة الشمس، ومستحضرات التجميل، وبعض الأمراض الداخلية، ومشكلات الجهاز المناعي، والتهاب الجلد، والحبوب، وغيرها من الأمراض الجلدية، وفي هذا المقال سنتحدث عن أفضل الطرق لعلاج مشكلات بشرة الوجه.

كيفية علاج بشرة الوجه من مشكلاتها

تُعدّ مشكلة حب الشباب من أكثر مشكلات البشرة شيوعاً، حيث يظهر لدى 80% من الناس في مرحلة ما من حياتهم، ويتكون حب الشباب عندما تغلق مسام البشرة التي تتصل بالغدد الدهنية تحت الجلد بمادة الزهم، أو زيت البشرة، ولا تستطيع النفاذ إلى السطح فتتراكم في الداخل، وتنمو البثور، ويُعدّ العلاج المبكر لحب الشباب أفضل طريقة لمنع الندوب لاحقاً، كما يجب تجنب العبث بالبثور، لأن ذلك يؤدي إلى نشر العدوى، وترك الندوب، لذلك تنصح عيادة البراء في الجميرا باستخدام Microneedling Radiofrequency ويعدّ علاج MRF علاج فعال يعالج مجموعة متنوّعة من مشكلات الجلد، حيث يتم استخدام طاقة الترددات الراديوية Radio Frequency من خلال الإبر الدقيقة التي تعمل على تحفيز الكولاجين الطبيعي في الجسم وعملية الشفاء النسيجي التي تساعد في الحصول على بشرة مشدودة ومتجددة.

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الروتين اليومي للعناية بالبشرة

بغض النظر عن نوع البشرة يمكن للروتين اليومي للعناية بها أن يحافظ على صحتها بشكل عام، وعلاج المشكلات الخاصة، مثل حب الشباب، والندوب، والبقع الداكنة، ويجب أن يحتوي الروتين اليومي للعناية بالبشرة على أربع خطوات أساسية يمكن القيام بها مرة في الصباح، ومرة قبل النوم، والطريقة هي:

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