الامارات | أين تذهب.. كاري حول العالم في «بنجاب جريل» أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. كاري حول العالم في «بنجاب جريل» أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 أكتوبر 2020
تطوّر الكاري إلى طعام عالمي حقاً منذ نشأته في الهند، ويقدم «بنجاب جريل» أبوظبي كاري حول العالم، وهي رحلة طهي مثيرة تكشف أطباق الكاري المشهورة عالمياً، التي تأثرت بشبه القارة الهندية. تضم القائمة المعدة خصيصاً من قبل الشيف التنفيذي، سانديب علي، أطباق الكاري من بلدان عدة، مع احتفالنا بشهر الكاري الوطني، ستتوافر هذه الأطباق المثيرة في «بنجاب جريل»، حتى 13 من نوفمبر المقبل.
تتوافر الأطباق في القائمة التي تشمل: كاتسو كاري الياباني المصنوع من شرائح الدجاج المفتتة بالبانكو والكاري الذهبي الياباني، وأيام كابيتان الماليزية، والدجاج المشوي بالتندور مع الثوم والزنجبيل والفلفل الأحمر الطازج، والروبيان السريلانكي بالكاري، وكاري الجمبري وجوز الهند بالتوابل السريلانكية. وتشمل العروض الخاصة الأخرى: لحم البقر الإندونيسي ولحم البقر المطبوخ وجوز الهند بالكاري مع الخولنجان والليمون واليانسون والقرفة، وكارى التونة المالديفي مع المانجو، وكاري التونة المشوي المالديفي الحلو مع المانجو الحامض.
تحتوي القائمة أيضاً على أنواع نباتية مثل: الفلفل الياباني المحشو المكون من فلفل باجي المحشو المفتت مع الكاري الذهبي الياباني، الذي قدمه البريطانيون إلى اليابان، والقرنبيط المشوي الماليزي كابيتان، والقرنبيط المحمص بالتندور مع الثوم والزنجبيل والفلفل الأحمر الطازج، وكاري الخضار السريلانكي، وكاري جوز الهند الممزوج بالتوابل الوفيرة من سريلانكا والخضار.
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