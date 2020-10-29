هدى الإتربي ورانيا يوسف.. الجمبسوت بطل إطلالات الفنانات بمهرجان الجونة

لايف ستايل

أطلت بعض الفنانات بقطع أزياء مميزة، حيث تحول الجمبسوت من ضمن أبرز صيحات الموضة في مهرجان القاهرة السينمائي بتصميماتها وأشكالها المختلفة.

يرصد "هُن" ابرز الفنانات اللاتي حرصن على الظهور بـ "جمبسوت".

هدى الإتربي

وظهرت هدى الإتربي، بإطلالة بسيطة مرتدية جمبسوت باللون الأبيض الأنيق، وظهرت إطلالتها جريئة، فى اليوم الرابع بمهرجان الجونة بدورته الرابعة.

ظهرت رانيا يوسف بـ"جامبسوت" يتضمن "هوت شورت" لامع، له حزام من الخصر، على جوارب شفافة، والذي صُمم من القماش نفسه.

جميلة عوض

ظهرت جميلة عوض بـ جمبسوت قصير باللون الروز، على طريقة الأوف شولدر، وحقيبة بالنفس اللون، فيما تركت شعرها مندسلًا على كتفيها.

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هند عبد الحليم

ظهرت هند عبدالحليم، بجمبسوت باللون الأصفر وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة.

إنجى المقدم

وارتدت إنجى المقدم جمبسوت أسود اللون.

يسرا

ارتدت الفنانة يسرا جمبسوت يجمع بين اللونين "روز جولد وأسود".

انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة في مواجهة كورونا لأول مرة منذ انطلاقه، منها زيادة مساحة السجادة الحمراء وتقليل عدد المدعوين وتقليل عدد المقاعد.

وعينت إدارة المهرجان فريق سلامة خاصا، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.