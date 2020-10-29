صور.. جورجينا تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

لايف ستايل

خطفت الفنانة الشابة جورجينا طواف، الأنظار على السجادة الحمراء خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب ملابسها الجريئة.

واليوم، ظهرت الفنانة الشابة بفستان طويل، له فتحة واسعة باللون الأبيض، دون أكمام، أظهر قوامها، مع نظارة شمس، وإكسسوارات بسيطة، كما اعتمدت على الشعر الأسود الطويل المنسدل.

وشاركت الفنانة بمقطع فيديو لها تستعرض إطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع "الإنستجرام".

جدير بالذكر أن جورجيا خطفت الأنظار من اللحظة الأولى بسبب ملابسها الجريئة والمكشوفة.

من هي جورجينا طواف؟

تُدعى جورجينا جوزيف طواف.

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هي راقصة باليه في العشرينيات من عمرها.

بدأت مشوارها الفني عام 2019 من خلال مسلسل "الزوجة 18" أمام ​حسن الرداد​.

شاركت في مسلسل "حواديت الشانزلزيه".

شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع ​الممثلة يسرا​.

ارتدت فستانها في "الجونة" من المصممة فيفيان معوض، التي صممت فستان الافتتاح للفنانة رانيا يوسف.

وأقيم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة في مواجهة كورونا لأول مرة منذ انطلاقه، منها زيادة مساحة السجادة الحمراء وتقليل عدد المدعوين وتقليل عدد المقاعد.

وعينت إدارة المهرجان فريق سلامة خاصا، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.