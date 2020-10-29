صور.. ليلى علوي تعلق على ظهورها في الجونة بفستان ارتدته منذ 25 عاما

لايف ستايل

علقت الفنانة ليلى علوي، على ارتدائها لنفس الفستان بمهرجان الجونة السينمائي، الذي كانت التقطت صورة به، منذ 25 عاما، مؤكدة أنه زي متكرر لها.

وكانت ارتدت ليلى علوي، الفستان في اليوم السادس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، صورة تجمع ظهورها منذ 25 عاما، وظهورها الحالي معلقة: "زي متكرر .. في الحقيقة هي ظهور جديد".

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يذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة لكل من: "أحمد السقا، وتامر حسني، ومحمد هنيدي، ويسرا، ومحمد رمضان، وخالد الصاوي، وأصالة، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وخالد النبوي، ولبلبة، وأحمد داوود، وروجينا، وأشرف زكي، وجومانا مراد، ومحمد جمعة، وسلوى خطاب، وريهام عبدالغفور، وهالة صدقي، وجميلة عوض، ونجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضا: "ياسمين صبري، وأمينة خليل، وميريهان حسين، وغادة عادل، ودينا الشربيني، ولقاء الخميسي، وعمرو سعد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر، ومريم حسن، ورزان مغربي، ومحيي إسماعيل، وبسمة، وأحمد رزق، ومي سليم، وهبة مجدي، وريم مصطفي، وإنجي المقدم، وآيتن عامر، وسمير صبري، وهاني رمز".

وكانت عرضت قناة "أون" حفل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة، التي تتناسب مع الفستان.