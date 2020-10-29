5 نصائح تساعدك على التخلص من البطن بعد الولادة القيصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر نجاح: تواجه الكثير من السيدات صعوبة في التخلص من البطن بعد الولادة القيصرية، وذلك نتيجة لضعف العضلات، وصعوبة ممارسة الرياضة، ما يدفعهم للبحث عن الطرق التي تساعدهم في التخلص منها. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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