أفضل 5 أنظمة غذائية مناسبة لمريض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

تتصدر أمراض القلب أسباب الوفاة الرئيسية في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك يحتاج المريض اتباع روتين حياة صحي لتجنب الإصابة بالمضاعفات والتعرض لخطر الوفاة، ومن أبرز الطرق التي تساعد على الوقاية هي اتباع نظام غذائي صحي، وللتعرف على أفضل الحميات الغذائية لمرضى القلب.

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