من الجونة.. ليلى علوي تعيد ارتداء نفس الجامبسوت بعد 25 عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها على Instagram، صورة لإطلالة ظهرت بها منذ 25 عامًا، وهى عبارة عن جامبسوت باللون البرتقالي مطعم بنقوش باللون الأسود، وبدا الاختلاف واضحًا بين تنسيق الإطلالتين.

ارتدت في الإطلالة الأولي منذ 25 عاما الجامبسوت مع عقد عقيق وأقراط باللون الأسود، أما في الإطلالة الثانية خلال حضورها فعاليات مهرجان "الجونة السينمائي" ارتدته مع نظارة شمس، وتصفيفة شعر إنسيابي

وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.