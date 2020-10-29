بجامبسوت بصيحة الريش ..ريا أبي راشد بإطلالة مختلفة من الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا جديدة لها على موقع التواصل الإجتماعي الخاص بها "فيسبوك". ارتدت ريا جامبسوت باللون الأوف وايت ومزيناً بطبعات الورد باللون الأزرق الزهري. بأكمام طويلة. ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأحمر وحذاء مفتوح باللون الأوف وايت. واعتمدت مكياجا ناعماً، واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل.

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