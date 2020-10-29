"جذابة وجريئة ".. أبرز إطلالات نجمات الفن في اليوم السابع من "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الأزياء والفساتين من أكثر الأشياء التي تهتم بها النجمات على الريد كاربت، وظهرت النجمات في اليوم السابع من مهرجان الجونة بالدورة الرابعة بإطلالات مميزة وتنوعت بين الأنيقة وغير التقليدية.

ويستعرض الخليج 365 في الصفحات التالية أبرز إطلالات النجمات في المهرجان:

رانيا يوسف:

ارتدت رانيا فستانًا طويلاً باللون الأزرق، بصيحة هاف ستومك، بقصة جريئة عند منطقة الصدر، وفتحة ساق طويلة، ونسقت رانيا مع الفستان حذاءً ذهبيًا وكلاتش نفس اللون، إضافة إلى الإكسسوارات الذهبية التي ارتدتها في يدها ورقبتها، واعتمدت رانيا تسريحة شعر البوني تيل ومكياج يميل إلى درجات النيود.

مريهان حسين:

ارتدت مريهان جمبسوت باللون الأسود، بقصة صدر جريئة، وفتحة ساق طويلة من الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، مع إكسسوارات مكونة من كوليه وأسورة، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان.

زينب غريب:

تميز الفستان بتصميمه الناعم، بفتحة صدر على شكل V، بصيحة الظهر المكشوف، مزينًا بحزام عند الخصر بنفس لونالفستان وبه فتحة ساق جريئة، واعتمدت زينب تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها الأسود منسدلا، واعتمدت مكياجًا هادئًا وأحمر شفاه صارخ.

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بشرى:

ارتدت جورجينا طواف فستانا قصيرا باللون الأبيض، كت، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس، وإكسسوارات مكونة من سلسلة وأسورة، وتركت شعرها منسدلا.

جورجينا طواف:

ارتدت جورجينا طواف فستانا قصيرا باللون الأبيض، كت، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس، وإكسسوارات مكونة من سلسلة وأسورة، وتركت شعرها منسدلا.

فرح ديبالي:

ارتدت فرح فستاناً قصيرا باللون الموف، منقوش بطبعة الزهور باللوني الأبيض والأسود، مزيناً باكستنشن من أحدي الجانبين.تركت فرح شعرها الأشقر منسدلا بتلقائية، واختارت مكياجا ناعماً بألوان الكاشمير، وانتعلت فرح سليبر ذو سيور متعددة باللون السيلفر، مع حقيبة صغيرة باللون الهافان، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها الأسود منسدلا، واعتمدت مكياج هادئ وأحمر شفاه فاقع.

سلوى محمد :

ارتدت سلوى فستانا قصيرا باللون الأخضر، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الذهبي، وإكسسوارات مكونة من كوليه وحلق وساعة يد، واعتمدتتسريحةالشعرالمرفوع لأعلى.

هند عبد الحليم:

ارتدت هند فستانا طويلا مكون من جيب وتوب باللون الفضي، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأسود، وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

لجين عمران :

ارتدت شميز أسود مفتوح من عند الصدر وجيبه حمراء طويلة مزينة بتصميم كشاكش من الجانب، ونسقت لجين مع إطلالتها كلاتش أسود جلد، وارتدت كوليه سيلفر أنيق، واختارت لجين مكياجا هادئا بألوان النيود، وأحمر شفاه بني، معتسريحةشعربسيطة حيث تركت خصلتين في الأمام، وجمعت باقي شعرها في الخلف.