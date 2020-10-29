أصيبت بألزهايمر بعد وفاته.. لقطات من حياة عايدة عبدالعزيز وزوجها

علاقات و مجتمع

أعلن شريف عبدالحليم، نجل الفنانة عايدة عبدالعزيز، والفنان أحمد عبدالحليم، إصابة والدته بألزهايمر، مضيفا أنه لا يسأل عليها أحد من الوسط الفني، وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي.

وقال شريف إن إصابة والدته بهذا المرض كان بعد وفاة والده، موضحا أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة وإن حالتها الراهنة مستقرة، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وأشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين، لافتًا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.

وفيما يلي مقتطفات من علاقة عايدة عبدالعزيز بزوجها:

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- تعرفت على زوجها المخرج المسرحي الفنان أحمد عبدالحليم، في عامها الدراسي الأول بمعهد الفنون المسرحية.

- لم يمض على العلاقة وقت كبير حتى وقع كلاهما في الحب.

- تزوج الثنائي وكانت العلاقة قوية حتى سافرت معه إلى لندن عام 1963، حيث استكملا دراسة التمثيل والإخراج.

- عقب عودة عايدة وزوجها المخرج المسرحي، عاشا في مصر وقدمت عايدة قلة من الأعمال الفني.

- سافرا سويا إلى الكويت وظل الاثنان هناك لما يقرب من 20 عاما، وهو ما ساهم في قلة أعمالها الفنية.

-أنجبت عايدة ابنتها الأولى وتدعى "نهال"، التي تزوجت من رجل ألماني، وتعيش معه في مسقط رأسه بألمانيا.

- ابنها شريف تزوج من أمريكية ويعيش معها، وقالت في هذا الشأن في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، "غلطة عمري إن أنا بعت ولادي للدراسة في أمريكا كنت فاكرة هيخلصوا ويرجعوا".