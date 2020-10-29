رانيا يوسف: "كل فساتيني أحلى من بعض وبناتي اختاروها معايا"

لايف ستايل

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها دوما ما تعمل على اختيار إطلالاتها وتركز في اختيار مناسب لها، وذلك قبل حضورها للمهرجانات السينمائية الدولية، وبالتحديد مهرجان الجونة.

وقالت رانيا في تصريحات لـ"الوطن"، كل إطلالاتي في الجونة أجمل من بعض، ودوما صديقاتي من الفنانات يبدين إعجابهن بالفساتين حبا، مشيرة إلى أن بناتها تتابعن دوما إطلالتها، وأن اختياراتها تكون معهن، كما يرسلن لها آراء المتابعين دوما.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، وصلت منذ قليل، لـ"الريد كاربت" الخاص بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في يومها السابع من الدورة الرابعة، وظهرت بإطلالة جديدة مختلفة عن ظهورها السابق، يوم الثلاثاء الماضي حينما وصلت لحضور عرض فيلم "الصبي" لشارلي شابلن، الذي تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

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وظهرت رانيا يوسف، بإطلالة ساخنة، إذ ترتدي "هوت شورت"، كما رفضت الوقوف للتسجيل مع مصوري ومراسلي القنوات الفضائية.

وخلال حضور حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، المقام حاليا كانت الفنانة رانيا يوسف، امتنعت عن السلام بالأيدي على، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واكتفت "يوسف"، بالإيماءات عند مقابلتها لأي فنان، وأبرزهم الفنان السوري باسل خياط الذي اكتفت بتحيته عند ذهابه إليها لتحيتها.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة في مواجهة كورونا لأول مرة منذ انطلاقه، منها زيادة مساحة السجادة الحمراء وتقليل عدد المدعوين وتقليل عدد المقاعد.

وعينت إدارة المهرجان فريق سلامة خاصا، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.