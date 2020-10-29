تزامنا مع أزمات الزمالك.. هجوم على محمد عنتر بسبب صورة مع زوجته

علاقات و مجتمع

تسببت صور محمد عنتر لاعب نادي الزمالك، برفقة زوجته دنيا الحلو، في استياء بعض من جماهير الفريق الأول، الذي يمر بالعديد من الأزمات.

فبعد أن قامت زوجة اللاعب، بنشر صور لها بصحبة الأخير، وهما يرتديان الأزياء الهندية، أثار الأمر غضب البعض، حيث علق أحد المتابعين قائلا: "استقرار النادي بيتهد وعنتر بيلبس هندي"، بينما علق آخر قائلا: "القناة اتوقفت والرئيس معزول وبطلان اللايحة وعنتر عامل فيها عنتر خان".

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وبعد ساعات من الهجوم عليه، كتب اللاعب عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الكلاب تعوي والقافلة تسير"، في الوقت الذي لم يرد فيه بشكل واضح على التعليقات الساخرة التي نالت منه.

أزمات نادي الزمالك

جدير بالذكر أن مجلس الزمالك يعاني من أزمات عدة خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها عزل رئيس النادي من منصبه، وإيقافه أربع سنوات عن مزاولة أي عمل مرتبط بالنشاط الرياضي وتغريمه 100 ألف جنيه، بناء على الشكاوى المقدمة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعدد آخر من مسؤولي الرياضة المصرية.

وقام رئيس النادي المعزول برفع دعوى لدى القضاء الإداري ضد اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة لمنع تنفيذ القرار وتأجلت حتى الأول من نوفمبر المقبل.

كما أكد الدكتور كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، قرر بطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة.

وأضاف شعيب لـ "الوطن": "القرار يتضمن كل ما يترتب عليه من أثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التي كانت قد عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، والدكتور أشرف زكي كأمين صندوق-قبل أن يستقيل بعد ذلك لأسباب شخصية- وأن النادي سيعود للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة".