أحمد حاتم بإطلالة أنيقة في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهر الفنان أحمد حاتم على السجادة الحمراء، خلال حضوره فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بلوك أنيق.

اختار أحمد حاتم لوك كلاسيكي، إذ ارتدى قميصا باللون الأبيض، وبنطلون جينز باللون الأسود.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.