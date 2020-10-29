بلوك كاجوال وقبعة.. عمر الشناوي وزوجته من مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد ظهر الفنان عمر الشناوي في اليوم السابع من مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة على الريد كاربت. ارتدى عمر تيشرت بولو أبيض مع بنطلون مقلم plaid pants، وارتدى معه قبعة بني. بينما ارتدت زوجته فستاناً اوف وايت ساتان طويل بصيحة وان شولدر، واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل مع ماكياجًا ناعماً. وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

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