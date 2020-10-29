لجين عمران بإطلالة ساحرة في سابع أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد

ظهرت الفنانة لجين عمران على السجادة الحمراء في اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي وهي ترتدي شميز أسود مفتوح من عند الصدر وجيبه حمراء طويلة مزينة بتصميم كشاكش من الجانب.

ونسقت لجين مع إطلالتها كلاتش أسود جلد، وارتدت كوليه سيلفر أنيق.

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واختارت لجين مكياجا هادئا بألوان النيود، وأحمر شفاه بني، مع تسريحة شعر بسيطة حيث تركت خصلتين في الأمام، وجمعت باقي شعرها في الخلف.

وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.