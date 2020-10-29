هند عبد الحليم وزوجها بأزياء جذابة في سابع أيام "الجونة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم برفقة وزوجها على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة أنيقة.

ارتدت هند فستانا طويلا مكون من جيب وتوب باللون الفضي، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأسود، وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

أما زوجها ارتدى قميصا باللون الأبيض وبنطلون باللون الجراي، مع حذاء باللون الأسود، ونظارة شمس وساعة يد.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.