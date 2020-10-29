فرح ديبالي بلوك جذاب من مهرجان الجونة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد ظهرت المغنية فرح الديبالي بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء في اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي. ارتدت فرح فستاناً قصيرا باللون الموف، منقوش بطبعة الزهور باللوني الأبيض والأسود، مزيناً باكستنشن من أحدي الجانبين. تركت فرح شعرها الأشقر منسدلا بتلقائية، واختارت مكياجا ناعماً بألوان الكاشمير. Advertisements انتعلت فرح سليبر ذو سيور متعددة باللون السيلفر، مع حقيبة صغيرة باللون الهافان. اعتمدت زينب تسريحة شعر بسيطة فتركت شعرها الأسود منسدل، واعتمدت مكياج هادئ وأحمر شفاه فاقع. وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.

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