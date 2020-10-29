جورجينا طواف بإطلالة جذابة في اليوم السابع من "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة جورجينا طواف على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة أنيقة.
ارتدت جورجينا طواف فستانا قصيرا باللون الأبيض، كت، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس، وإكسسوارات مكونة من سلسلة وأسورة، وتركت شعرها منسدلا.
وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.
ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.
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