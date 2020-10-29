هل أنتِ واحدة منهن.. 5 أنواع من النساء يعشقهن الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي:

يشعر الرجال بالانجذاب لأنواع معينة من النساء ويرفضون الآخريات. في حين قد تكون هناك استثناءات، كما هو الحال في أي موقف، فإليك أنواع النساء التي يحبها الرجال عادةً، وفقا لموقع "worldoffemale".

1- المرأة الطفولية:

بعض الرجال يحبون المرأة الطفولية، قد يقدرون حقيقة أن هذه المرأة مرحة وتجعل الحياة غير مملة أو متعبة، ومع ذلك، حاولي ألا تبالغي، فبعض الأحيان يحتجن منك التصرف بمسؤولية وحكمة.

2- الغامضة:

كل الرجال يحبون القليل من الغموض في المرأة، يحاول جميع الرجال التستر وراء قناع المرأة لاكتشاف أسرارها، يذهب الرجال أحيانًا إلى حد الحصول على قراءة نفسية لفهم ما إذا كانت المرأة تدعمهم أم لا، وبالتالي، يجب أن تحافظي دائمًا على القليل من الغموض في حياتكِ، لإضفاء الإثارة على علاقتكِ.

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3- صاحبة الأفعال الغريبة:

يحب الرجال المرأة التي تعشق الأفعال الغريبة، مثل ركوب الدراجة، على سبيل المثال، وهي وسيلة جيدة لكسب إعجابه، أو التسلق، أو ركوب الخيل، أو إذا كنتِ تنقذين قطتك من الأشجار بشكل منتظم، أو إذا كنتِ من النوع الدائم على ممارسة الرياضة.

4- المدللة:

يحب الرجال المرأة التي تبدو مدللة، أو تحب أن تدلل نفسها، لكن على الرجال ألا يبالغوا؛ لأن ذلك قد يعني أنكم ستنفقون كل أموالكم عليهن لإبراز جمالهن.

5- الواثقة:

لا يوجد شيء أكثر إثارة في عيون الرجل من المرأة الواثقة من صفاتها، وتعرف ما تريد ولديها أساليب بارعة لتعزيز ثقتها بنفسها، ومع ذلك، على هذا النوع طلب المساعدة من الرجل من وقت لآخر، لكسب احترامه لنفسه والشعور بالراحة.