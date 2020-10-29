خبيرة الجمال نيفين سكيكي هذا ما يليق بالمراة العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 07:46 مساءً - تعرفي معنا في هذا الموضوع عن أبرز صيحات الموضة العالمية.

وكيفية اختيار المكياج بحسب الملابس و متى يجب الابتعاد نهائيا عن الالتزام بصيحات الموضة وغيرها من الأسئلة التي تطرحينها يوميا.



ما هي أبرز صيحات الموضة للمكياج لهذا الخريف؟



لاحظنا أن أبرز صيحات موضة مكياج خريف 2020-2021 في أغلب عروض الأزياء في نيويورك أو باريس لجأوا إلى "الأيلينر " و الـ "سموكي ايز" واستخدام الأسود الداكن داخل العين، بعد أن طغت الألوان الهادئة والميك اب الطبيعي لوقت طويل، وذلك بسبب موضة الإكسسوارات الشتوية مثل الأقراط والقبعات والألوان وذلك يحتاج الى مكياج قوي ولا يكون التركيز على قوة كريم الأساس بل على الأيلينر وتوجه نحو ستايل يريجيت بوردو و مارلين مونرو و الـ "cat eye" ,أصبحنا نرى ال”femme fatale style “ في المكياج.

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هل تليق بجميع النساء وكيف نعرف الصيحة الأجمل ؟

نادين نجيم



في طبيعة الحال لدينا شكل عيون متقاربة مثلاً العيون اللوزية، الكبيرة، الصغيرة أو المتباعدة. لذلك من الممكن طبعاً أن يليق الآيلينر بجميع أشكال عيون النساء، ولكن إذا تم وضعه في الطريقة المميزة والمناسبة.

وفي طبيعة الحال نتبع الموضة التي تكون بارزة مثل إطلالة الممثلة نادين نجيم في حملة الكولكشن الجديدة الخريفية لماركة "ماك " وإعتمادها للأيلينر الأسود الداكن وهذه الرسمة أو الإطلالة تعتبر من أجمل موضة قد تمر في صيحات موضة المكياج وستتبعها السيدات والفتيات كثيراً هذه السنة، ونستطيع أن نعرف الصيحة بحسب الموسم مثلاً في الصيف تتجه السيدة بشكل عام نحو إظهار جمال جسدها لذلك تعتمد الألوان الترابية والهادئة أما في فصل الشتاء يتم الإتجاه نحو الألوان الصارخة والجذابة والقوية وإعتماد الأيلينر الأسود كوسيلة لأن موضة الثياب تتجه نحو الأناقة والترتيب وبذلك يكون التركيز على جاذبية العيون.



كيف نختار المكياج بحسب الملابس؟

خبيرة الجمال والموضة نيفين سكيكي



نختار المكياج دائماً في طريقة معاكسة لثيابنا وبالطبع بحسب المكان الذي سنذهب اليه وطبيعة المناسبة، مثلاً إذا كانت الثياب براقة لا نستطيع وضع المكياج القوي والصارخ، اما إذا كان اللوك "كاجوال" نستطيع استخدام الألوان القوية مثل الزهر، إذا كان اللون الأسود ظاهر نستطيع اتباع الـ "femme fatal style" مع الأيلينر ,لذلك دائما يجب أن نراعي المكان ونعتدل في الإطلالة بين المكياج القوي والإطلالة الناعمة والهادئة وبين الإطلالة الجريئة المكياج الطبيعي والهادئ .



ما هي أجمل اللوكات التي تليق بالمرأة العربية السمراء؟

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pastel colors



المرأة السمراء خصوصا في فصل الشتاء تكون جذابة أكثر برأيي من فصل الصيف لذلك يليق بها ارتداء الفرو والجلد بألوانه كافة، ويستطيع الجلد الذي هو من أساس الإطلالات الشتوية أن يكون بلونه الاحمر والأحمر الداكن,وطبعاً الحظ لها هذه السنة وذلك لان الموضة تتجه إلى الـ light colors و الـ pastel colors وهذه تعد ألوان صيفية ومحظوظة جداً باخياراتها هذه السنة.

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كيف نجمع بين المكياج الجميل والأناقة نصائح

التركيز على كثافة الرموش وترتيب الحاجب



الأناقة تبدأ من الشعر الجميل والصحي والبشرة الصحية، وأهم شيء تستطيع المرأة أن تفعله خلال تواجدها في المنزل إستعمال كريمات الوجه والعناية بالبشرة، الذي بالطبع عليها أن تتبع نصيحة أخصائي بشرة أو طبيبة قبل استخدام اي منتج من أجل المحافظة على جاذبية ونقاء البشرة لأن المكياج الجميل مرتبط بالبشرة الصحية، لذلك علينا تجنب كريم الأساس الغامق اذا كانت بشرتنا بيضاء والعكس، من الضروري الإهتمام لدراجات الالوان، والانتباه جداً لأن اي انعكاس ضوء في نهار يفضح العيوب اذا كنا قد استخدمنا ألوان براقة لذلك تبقى هذه الألوان لإستخدامها في المساء، إذا اردنا اتباع الموضة فيما يخص الايلينر علينا أن نرسمه بالكحلة السوداء قبل، لكي يبرز بشكل مميز، ودائماً كما ذكرت معادلة الإعتدال في الإطلالة بين المكياج القوي والإطلالة الناعمة والهادئة وبين الإطلالة الجريئة المكياج الطبيعي والهادئ . الا اذا كنا ذاهبون الى سهرة او مناسبة ومع ذلك لم يعد المكياج القوي جداً المسيطر فالكثيرون يعتمدون إظهار مستحضر واحد والتركيز على كثافة الرموش وترتيب الحاجب بشكل جذاب.





كيف سيكون مكياج سهرات العام الجديد؟

مكياج سهرة رأس السنة



هذه السنة سأضع عنوان "مكياج الحرية" لمكياج سهرة رأس السنة لأن لا أحد يعلم ماذا سيحصل إن كنا سنستقبل السنة الجديدة في الإحتفالات أو أجواء الحجر الصحي ستبقى مسيطرة ولكن مع ذلك سأذكر ان الاتجاه في صيحات المكياج في العروض كان "السموكي أيز" والأيلينر الأسود الداكن، فالسؤال هنا هل سيليق هذا المكياج بنا أذا وضعناه ونحن داخل بيوتنا ونرتدي ثياب النوم؟ فلا أحد يعلم أين سنمضي ليلة رأس سنة.







من هي النجمة الاكثر حظا باطلالاتها ؟

الفنانة الإماراتية احلام



اذا اردنا التكلم عن الفنانات العرب وخصوصا دول الخليج، وانا شخصياً معجبة بجرأتها ولم تشتهر يوماً انها أيقونة للموضة، لكن في السنوات الأخيرة فاجئتنا بجمال وأناقة إطلالتها، وهي الفنانة الإماراتية احلام التي تتبع الموضة من الالف للياء بتفاصيلها من الحزام للأقراط والمجوهرات وليس لديها مشكلة بأي لوك وثقتها بنفسها جميلة جداً ولا تخفي قيامها بأي عمليات تجميل، ومعجبة جداً بتغيرها الدائم لخبير التجميل من دون خوف.

أزياء أحلام دائماً تحمل توقيع أهم دور الازياء اللبنانية والعربية والاجنبية وهي فعلاً تستحق لقب الملكة وأيقونة الاناقة .

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