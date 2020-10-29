هذا هو البرونزر المناسب للبشرة الشاحبة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 07:46 مساءً - يعتبر البرونزر من أهم المستحضرات في تطبيق المكياج الجميل وهو من أساسيات ابراز تفاصيل الوجه وتحته. ولأن في هذا الفصل يتغّير لون بشرتك من البرونزي إلى الشاحب، سنشرح لك كيفية تطبيقه بدقة وتحديداً للمرأة المحجبة.
- البشرة الشاحبة اللون:
عندما تضيفين الالوان العسلية الى البشرة الشاحبة، فهي تساعدك على تخفيف الزهري وتضيف لوناً دافئاً صحياً من دون أن يبدو زائفاً.
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- البشرة الفاتحة الى متوسطة اللون:
اختاري الالوان العنبرية أو الذهبية من أجل تحسين هذا النوع من البشرة، كأنك قد وضعت بودرة داكنة وليس برونزر كلاسيكي.
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- البشرة الزيتونية اللون:
لان هذه البشرة المتوسطة اللون تظهر كأنها سمراء طبيعياً، عليك أن تتأكدي من أن البرونزر يحتوي على عناصر حيادية وضعيه على جسر الانف وتفاحة الخدين وطرف الذقن وفوق الشفاه العليا.
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- البشرة الداكنة:
الوان الكاكاو والشوكولا تتلاءم مع هذه البشرة، ضعي القليل منها على خديك لتحصلي على وميض ولمعان لا مثيل لهما.
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