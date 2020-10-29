نصائح مهمة تقي شعرك التكسر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 07:46 مساءً - إذا كنت تبحثين عن شعر طويل سليم من التقصف والتكسر، فعليك تجنب استخدام مصففات الشعر التي تؤذيه بالدرجة الأولى، والاعتماد على شعرك الطبيعي، لأن الحفاظ عليه أهمّ من الحصول على شعر ناعم وسلس.

وللحصول على شعر طبيعي أنيق بعيداً من استخدام مصففات الشعر، عليك القيام بالتالي:



•أولاً: احرصي على تغيير نظام العناية بشعرك، عن طريق الخطوات التالية:

استبدال فرشاة تصفيف شعرك

1.استبدال فرشاة تصفيف شعرك بمشط خشبي عريض.

2.استخدام الزيوت الطبيعية على شعرك أسبوعياً، بوساطة حمّامات الزيت قبل غسله لتغذيته والعناية به.

3.الابتعاد عن استخدام المصففات بجميع أنواعها لمدة لا تقلّ عن ستة أشهر؛ وذلك حفاظاً على سلامة شعرك من التكسّر والتقصف.

4.اختيار المنتجات المناسبة لنوع شعرك فقط، بغضّ النظر عن المنتجات التي تنصحك باستخدامها إحدى الصديقات، لأنها قد لا تناسبك.

5.اتّباع نظام غذائي مغذٍّ لشعرك، لأنه يساعد على زيادة نمو شعرك ويمنعه من التكسّر.



•ثانياً: افتخري بشعرك الطبيعي مهما كانت طبيعته كالتالي:

افتخري بشعرك الطبيعي



1.يمكنك الحصول على عدة تسريحات تناسب شعرك الطبيعي، مثل: الضفائر، أو ترك شعرك منسدلاً كما هو؛ فذلك يزيد من تألقك وثقتك بنفسك.

2.عند استخدام المنتجات المناسبة لشعرك، ستحصلين على شعر صحي وناعم، بالإضافة إلى شعر طويل وخالٍ من التكسّر.

3.استشيري المتخصّصين لمعرفة نوع شعرك للحصول على المنتجات المناسبة له.

4.اصبري قليلاً للحصول على شعر صحي وخالٍ من التقصف، فقد تأخذ منك النتيجة الكثير من الوقت. ولكنك في النهاية ستجدين شعرك قد أصبح صحياً وخالياً من التقصّف بالتأكيد.

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