نجمات تنافسن على اختيار الإطلالة الرياضية الأكثر جرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 07:46 مساءً - أصبحت الرياضة جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للكثير من النجوم والنجمات العرب، بينما تنافست النجمات العرب على الظهور بإطلالات رياضية جريئة عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الألبوم الذي جمعته لكِ "الخليج 365.نت" ستتعرفين على النجمات اللاتي تنافسن على اختيار الإطلالة الرياضية الأكثر جرأة:



نوال الزغبي بإطلالة رياضية جريئة

نوال الزغبي بإطلالة رياضية جريئة



ظهرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بإطلالة رياضية جريئة، أمام حمام السباحة، حيث كانت تمارس الرياضة مرتدية هوت شورت باللون الأحمر، وتوب بدون أكمام بنفس لون الشورت، مع حذاء رياضي باللون الأحمر أيضاً.

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ميريام فارس بإطلالة رياضية جريئة

ميريام فارس بإطلالة رياضية جريئة



تُعد ميريام فارس من أكثر النجمات العرب اللاتي تحرصن على ممارسة الرياضة منذ سنوات، لما تلعبه من دور هام في ظهورها بجسم رشيق، وبشرة صحية، مما يساعدها في الظهور بإطلالة جذابة ومميزة خلال حفلاتها الغنائية وكليباتها.

وتُفضل ميريام فارس الإطلالات الرياضية التي تعتمد على البنطلون الرياضي الضيق، مع الكروب توب القصير، نظراً لحرية الحركة بهما أثناء ممارسة الرياضة.



كارلا حداد بإطلالة رياضية جريئةعلى البحر

كارلا حداد بإطلالة رياضية جريئةعلى البحر



تحرص المذيعة اللبنانية كارلا حداد على ممارسة الرياضة باستمرار، حيث تظهر دائماً على صفحتها الرسمية بإنستقرام بإطلالات رياضية جريئة وجذابة، تُعد أبرزها هذه الإطلالة التي ظهرت فيها ترتدي بنطلون رياضي ضيق باللون الأزرق من ماركة أديداس، مع كروب توب بنفس اللون، وحذاء رياضي أبيض من نفس الماركة.

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ريم مصطفى بإطلالة رياضية جريئة

ريم مصطفى بإطلالة رياضية جريئة



تحرص الممثلة المصرية ريم مصطفى على ممارسة الرياضة باستمرار، خاصة في أوقات الفراغ، ومن أجمل وأجرأ إطلالات ريم مصطفى بالملابس الرياضية، هذه الإطلالة التي ارتدت فيها بنطلون رياضي ضيق يجمع بين اللونين الرمادي والأسود، وتيشرت أبيض واسع بدون أكمام مفتوخ من الجانبين، بينما قامت بربط أطرافه على أحد جانبي الخصر، لتظهر تحته حمالة صدر رياضية باللون الرمادي.



إليسا بإطلالة رياضية جريئة

إليسا بإطلالة رياضية جريئة



ظهرت إليسا أثناء ممارستها رياضة ركوب العجل مرتدية إطلالة رياضية جريئة وأنيقة، حيث اعتمدت هوت شورت أسود، وتيشرت بنصف الكم باللون الأسود أيضاً، مع حذاء رياضي ساعدها على الحركة وممارسة الرياضة بحرية.



نسرين طافش بإطلالة رياضية جريئة

نسرين طافش بإطلالة رياضية جريئة



داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في دبي، حرصت الممثلة السورية نسرين طافش على ممارسة بعض تمارين اليوجا، لتصفية الذهن والاسترخاء، بينما ظهرت أثناء ممارسة اليوجا مرتدية بنطلون رياضي ضيق مع كروب توب بنصف الكم، باللون الأصفر الداكن.

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