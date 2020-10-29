موديلات فساتين ٢٠٢٠ مستوحاة من ليلى عبد الله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 07:46 مساءً - ليلى عبد الله، ممثلة لبنانية تعيش في الكويت، اختارت عدة تصميمات متنوعة للفساتين بالأسلوب الجامع بين الأنوثة والعصرية، كما اعتمدت الموديلات الكلاسيكية الكاجوال بعدة موديلات مميزة ومبهرة، واليوم جمعنا لكِ أجمل تصميمات فساتينها لعام ٢٠٢٠، فاستوحي منها ما يناسبك.



فساتين مطبعة بالزهور

فساتين مطبعة بالزهور



برزت صيحة الفساتين المطبعة بالزهور بشكل كبير خلال الفترات الحالية، ومن وحي ليلى عبد الله يمكننا أن نقدِّم لكِ عدة تصميمات، حيث تأنقت بفستان بنفسجي قصير مزين بأكمام منفوخة ومطاط في الأطراف ومن المنتصف، ومطبع بالزهور الفوشيا والبيضاء؛ ليمنحها إطلالة أنثوية مبهرة، وزينت ليلى هذه الإطلالة بحقيبة بيضاء من الخشب وأقراط دائرية بنفسجية، وفي إطلالة أخرى ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا بتصميم صيفي مطبع بالزهور الزرقاء ومزين بمطاط في الخصر ليتسع من الأسفل بطريقة مبهرة وشبابية.



فستان جلدي من ليلى عبد الله

فستان جلدي من ليلى عبد الله



لخيار كلاسيكي بفستان الجلد الذي برزت صيحته في هذا الموسم، اعتمدت ليلى في إحدى إطلالاتها على فستان قصير أسود مصمم من الجلد المزين بجيوب في منطقة الصدر ومزين بحزام عريض للخصر، وأكملت ليلى هذه الإطلالة بحذاء بوت أسود مصمم بأسلوب كلاسيكي ناعم مع تسريحة منسدلة للشعر ومكياج ناعم.

تابعي المزيد: صيحة بناطيل ترتر موضة 2021 من وحي النجمات

فساتين بيضاء لصاحبات القوام الممشوق

فساتين بيضاء لصاحبات القوام الممشوق



يُعتبر اللون الأبيض من أكثر الألوان جمالًا في الأزياء، ولأن ليلى تتمتع بقوام نحيل ولا تخشى ظهور تفاصيل جسدها، فقد اعتمدت هذا اللون بعدة أساليب في الفستان؛ ففي إحدى إطلالاتها ظهرت بفستان أبيض قصير مزين بجهة أطول من الأخرى مع تداخلات القماش الأبيض بأسلوب عصري.

Advertisements

فساتين بيضاء لصاحبات القوام الممشوق

وفي هذه الإطلالة ارتكز مكياجها على طلاء الشفاه اللامع وتسريحة الشعر الويفي، ولخيار ثانٍ أطلت بفستان أبيض طويل ذي طبقات ومزين بمطاط، ومن الناحية الجمالية سرَّحت شعرها بأسلوب منسدل، وتزينت بنظارة صغيرة وحذاء ناعم.

فساتين بيضاء لصاحبات القوام الممشوق

وفي الإطلالة الثالثة اختارت فستانًا أبيض مزينًا بخصر ضيق مع قصة واسعة في الأسفل، واعتمدت تسريحة الشعر المموج لإطلالة عفوية.



تابعي المزيد: نجمة غلاف الخليج 365 أيتن عامر بأجمل إطلالاتها



خيارات الفساتين المناسبة للمناسبات

خيارات الفساتين المناسبة للمناسبات



إن كنتِ بحاجة لفستان مميز في المناسبات، فقد تألقت ليلى عبد الله بفستان زهري طويل مزين بعدة طبقات لخيار أنثوي مميز، وأكملت مظهرها بتسريحة الريترو مع المكياج الزهري، ونسقت فستانًا أزرق من المخمل مع تسريحة منسدلة للشعر وحقيبة سوداء ضخمة، ولإطلالة ثالثة ارتدت فستانًا باللون البيج مصممًا بخصر ضيق مع تسريحة الويفي للشعر وحقيبة بُنية لزي حيادي أنيق.

خيارات الفساتين المناسبة للمناسبات



تابعي المزيد: أزياء عصرية مستوحاة من تمارة القباني