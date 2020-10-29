القلادات المناسبة للياقة العالية في الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 07:46 مساءً - يخفّ استخدامك للملابس بياقات منخفضة مع بداية موسم الخريف ، لتحل مكانه الياقات العالية، منها العالية التي تصل الى منتصف الرقبة ومنها الى طرفها. ولكنك حتماً لست مستعدة للتخلي عن الحلي والمجوهرات ولا سيما القلادات.

تعرفي الى القلادات المناسبة للياقة العالية.

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العقد الطويل من الخيارات الآمنة

القلادات المناسبة للياقة العالية



من الخيارات المريحة هو اختيار العقد الطويل فهو يتناسب مع جميع أشكال الرقبات. والسبب هو أن العقد الطويل يبرز جماله مع الياقات العالية على وجه التحديد فيصبح متصدراً للمشهد، و سواء قررت ارتداء العقد الطويل أو القصير فعليكِ معرفة أن مهمة العقد هو ابراز جمال رقبتك حتى لو كانت مغطاة بقماش التوب وليس العكس، لذا فاختاري أحد الأمرين إما قلادة قصيرة تحيط رقبتك أو أطول منها بإنش أو أكثر. إنّ العقود الطويلة تعطي لرقبتك مظهر أكثر طولاً.





قلادة بتفاصيل

القلادات المناسبة للياقة العالية



العقد الذي يتدلى منه قلادات صغيرة هي التي تتناسب أكثر مع هذا النوع من الياقات .إضافة إلى السلاسل الطويلة دون ميداليات أو تمائم حيث يتدفق بشكل انسيابي مع البلوزة. تذكري أن إرتداء قلادة مع تميمة متدلية تظهر شكل رقبتك بمظهر قصير كما أنها تبطل التأثير الذي تطفيه الياقة ا لطول رقبتك بينما الهدف من ارتدائها هو إظهارها أطول.



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الياقة المستقيمة

القلادات المناسبة للياقة العالية



مع هذا النوع من الياقات ينصح بارتداء عقد طويل جداً يلفت الانتباه و يجلب التوازن بشكل طولي مع خط الرقبة مما يبرز جمال طولها.









ياقة القميص التقليدية

القلادات المناسبة للياقة العالية



مع القمصان والياقات الكلاسيكة يمكنك ارتداء عقد بهيئة بروش أو قلادة صريحة، كما يمكنكِ ارتداء عقد ملون مزين بالأحجار الكريمة تحت القميص وتجنبي العقد الطويل لأنه سيشتت الانتباه على فتحة أزرار القميص.





الياقة المستديرة العالية



اختاري طوق سميك مزين يستر الياقة المستديرة بالكامل مما يعزز من طول خط رقبتك، إضافة إلى ذلك الجأي إلى اختيار السلاسل السميكة والطويلة التي ستزيد من إيحاء طولك وبيضاوية وجهك وطول رقبتك .

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