أفكار لفات حجاب مناسبة للشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 07:46 مساءً - لكل فصل لفات حجاب معينة خاصة به لتتلاءم مع أجوائه وتنسيقات الأزياء الخاصة به، ولأنها من الأساسيات التي تساعد المرأة في الحصول على إطلالة شتوية أنيقة ودافئة، فإننا نقدم لكِ فيما يلي عدة نصائح للفات وأقمشة مناسبة، فاعتمديها لهذا الموسم.



نصائح ولفات حجاب الشتاء

لفات حجاب الشتاء



يمكن للعديد من لفات الحجاب أن تكون ملائمة لأكثر من موسم، فلفّات الحجاب الصّغيرة تليق بموسمَي الشّتاء والصّيف؛ لأنّها من اللّفات النّاعمة البعيدة عن المبالغة أو الغرابة، ويمكنك اعتماد اللّفات الصّغيرة بكلّ أشكالها في أيامك الشّتوية، بما أنّك ستعتمدين أكثر من قطعة بسبب الأجواء الباردة.

لفات حجاب الشتاء

وإذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالبرودة سريعًا فعليك أن تختاري قماش لفة الحجاب؛ لكي تمنحك الدفء؛ فمثلًا اختاري الأقمشة التي بها نسبة صوف عالية، واتجهي إلى الكتان والكشمير، وإن كنتِ من مُحِبَّات الحجاب القطني، فهنا عليك اختيار لفات حجاب بستايل الطبقات التي تعتمد على الطيات الكثيرة، فهذه الكثافة ستمنحك بعض الدفء الذي تبحثين عنه، وأيضًا يمكنك الاعتماد على لفات التوربان المختلفة؛ حيث ستُظهرك بشكل جذاب في الشتاء، وإن اخترتِها فإننا ننصحك بتنسيقها مع سكارف عريض؛ لكي يساعدك على التألق بشكل مختلف في الشتاء، ولا بد من ضرورة اختيارك للأقمشة السميكة، ولتطبيقها يمكنك وضع حجاب قطني على رأسك، ثم ضعي الحجاب المفضل لكِ فوق الشعر.

لفات حجاب الشتاء

واحرصي على ألَّا يظهر جزٌء صغير منه في مقدمة الرأس، لذلك ثبِّتي تلك المقدمة بدبوس كي تبقى ثابتة، وثبِّتي المنديل تحت ذقنك بدبوس، ثم أرجِعي الجهة اليمنى إلى الوراء ليتمَّ تثبيتها في المقدمة، وعند لف الجهة اليمنى إلى الخلف احرصي على أن تظهر المقدمة على شكل الحرف الأجنبي X، ولفي الجهة اليسرى إلى الخلف بشكل عادي من دون أي حركة لافت،ة فهذه اللفة عملية وتبقى ثابتة لساعات طويلة، وهي تتلاءم مع الشتاء لأنه تدفئ الرأس، كما يمكنك الاستعانة بالقبعة الشتوية مع الحجاب الخفيف، لمظهر عصري مناسب للشابات.

لفات حجاب الشتاء

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