عبايات خليجية مستوحاة من منى شيخ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 07:46 مساءً - منى شيخ، يوتيوبر سعودية وإحدى مؤثرات مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها في حسابها على "تيك توك" أكثر من مليونين و٤٠٠ ألف شخص، ولتألقها الدائم في العبايات الخليجية التي تمثل ثقافة بلدها وتراثه، فقد استوحينا لكُنّ من حسابها على إنستجرام عشرة تصميمات لعبايات أنيقة وناعمة تناسب الفتيات في عمرها.



خيارات العبايات الداكنة من منى شيخ

العبايات الداكنة من منى شيخ



إن كنتِ تبحثين عن عباية بلون داكن حتى لا تلفتي الأنظار أو تمنحك مظهرًا أكثر نحافة، فيمكنك أن تستوحي عدة خيارات من منى شيخ؛ حيث تألقت بعباية بدرجة الأخضر الزيتي والمزينة بياقة معطف البليزر وأطراف أكمام باللون البيج، وأكملت مظهرها بحجاب مماثل للعباية، وتزينت في إطلالة أخرى بعباية سوداء تقليدية مزينة بأكمام واسعة ومطرزة بالخطوط البيضاء في المنتصف، وأكملت إطلالاتها بنظارات عصرية، ولإطلالة أخرى تجملت بعباية زرقاء مزينة بطبعات اللون الأزرق لزي عصري مناسب للصباح والمساء، ولخيار رابع اختارت عباية بدرجة داكنة من الأخضر المطبع بالذهبي مع حجاب أخضر، ونسقت مظهرها بحقيبة خضراء وأساور ذهبية، كما ظهرت بعباية رمادية مزينة بخطوط بدرجات مختلفة من الرمادي والأبيض لتمنحها إطلالة مميزة، ولزي مناسب للمجتمع الخليجي ارتدت منى عباية سوداء مزينة في الأطراف بنقوش بيضاء وتطريزات عنابية.

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إطلالات العبايات الصباحية ذات الألوان الفاتحة

العبايات الصباحية ذات الألوان الفاتحة



تعتمد الكثيرات من النساء على خيارات الألوان الفاتحة في الأزياء النهارية أو في العبايات، ومن وحي منى شيخ نقدم لكِ عدة تصميمات لعبايات أنيقة يمكنك استيحاء بعض الأفكار منها لإطلالاتك الصباحية، حيث ارتدَتْ عباية باللون الرمادي الفاتح المزين بأكمام ضيقة مطرزة بخط أسود في الأطراف، ونسقتها مع حجاب أسود وحذاء رياضي أبيض لزي حيادي بسيط، وفي إحدى إطلالاتها خلال السفر تأنقت بعباية مصممة بلونين مختلفين على كل جهة؛ حيث صُمم الجزء الأول باللون الأبيض المصمم بأكمام واسعة مزينة باللون الرمادي، وصُممت الجهة الأخرى بالعكس، واعتمدت لهذه الإطلالة حجابًا رماديًّا وأساور خفيفة باللونين الذهبي والفضي لإطلالة عصرية، ولخيار آخر ظهرت بعباية من قماش الكتان الرمادي المزين بالقماش الأبيض في أطراف الأكمام، كما أطلت بعباية خضراء مزينة بياقة معطف البليزر البيج مع قماش باللون البيج في أطراف الأكمام لإطلالة أنيقة متماشية مع خطوط الموضة.

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