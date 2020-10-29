بشرى الأجمل وكندة بـ"لوك مديرة مدرسة".. ناقد موضة يحلل إطلالات سادس أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور إبراهيم:

تتسابق الفنانات في مهرجان الجونة على الظهور بأفضل إطلالة على السجادة الحمراء، خلال فعاليات أيام المهرجان منذ انطلاقه الجمعة الماضي.

وحلّل ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالات النجمات التي ظهرت في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي، وجاءت كالتالي:

سلافة معمار

الفستان كلاسيكي جدا إلا أن تصميمه أنيق ومناسب لقوامها، كما أن لونه رائع لكنه غير مناسب على سلافة، لأن الألوان القوية مناسبة أكثر مع لون شعرها وبشرتها، والألوان الفاتحة تجعلها باهتة.

وأيضا التنسيق ملائم خاصة المكياج، ولكن تصفيفة الشعر غير مناسبة مع الفستان.

بشرى:

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أفضل إطلالة لها خلال الستة أيام التي ظهرت بها في المهرجان مقارنة بكل الفستاتين السابقة، إذ إن تصميمه مناسب لقوامها ولونه رائع ولكن ينقصه حزاما في المنتصف، والمكياج باهت.

أمينة خليل:

الفستان غير مناسب للمهرجان أو لقوامها.

كندة علوش:

إطلالة كندا في اليوم السادس غير مناسبة للظهور على الريد كاربت وتوحي بأنها إطلالة مديرة مدرسة.

وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.