صور| الجمبسوت يسيطر على إطلالات السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

تصوير- علاء أحمد:

أصبح الجمبسوت من ضمن قطع الأزياء المميزة التي تصدرت أبرز صيحات الموضة مؤخرًا بموديلاتها وتصميماتها المختلفة.

ولاقى الجمبسوت رواجًا وانتشارًا على السجادة الحمراء من قبل النجمات في مهرجان الجونة بدورته الرابعة، وكان منهن:

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة خلال فعاليات اليوم الخامس مرتدية جمبسوت قصيرًا باللون الأسود، مزودًا بأكمام، ومفتوحًا عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

جميلة عوض

كما طلت الفنانة جميلة عوض على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات اليوم السادس، باللون الروز، بقصة الأوف شولدر المنسدل، مزودًا بأكمام، واعتمدت مكياجًا قويًا، ونسقت مع الإطلالة شنطة باللون الأسود، مع إكسسوارات مكونة من كوليه، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الكشمير.

سارة حناشي:

وظهرت الفنانة سارة حناشي بإطلالة أنيقة على الريد كاربت في اليوم السادس، بجمبسوت بكم وشورت، مزينة بنقشة جلد الثعبان الرصاصي، بفتحة صدر كبيرة على شكل v، ونسقت معه سلسلة رصاصية، وانتعلت سليبر بنفس اللون، مع كلاتش أسود صغير، وتركت شعرها منسدلاً.

إنجي المقدم

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وانضمت الفنانة إنجي المقدم إلى اللواتي ارتدين جمبسوت في إطلالتها باليوم الثاني، باللون الأسود مزينًا من أعلى بفصوص سوداء لامعة، ومصممًا بتصميم مختلف من على منطقة الصدر وعاريًا من منطقة الذراعين.

علا رشدي

وارتدت عُلا جمبسوت باللون الأسود، بقصة الكب، دون أكمام، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

هند عبدالحليم

كما ارتدت هند في اليوم الخامس من المهرجان جمبسوت باللون المسطردة، بقصة الأوف شولدر، ومفتوحًا عند منطقة الصدر والخصر، وتركت شعرها منسدلا.

هدى الإتربي

ظهرت الفنانة هدى الإتربي في اليوم الرابع بجمبسوت باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر، بأكمام طويلة.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الفضي من اللؤلؤ، وارتدت إكسسوارات أنيقة مكونة من خاتم وكوليه، واعتمدت مكياجًا قويًا، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

يسرا

اختارت الفنانة يسرا أن تظهر بإطلالتها الثانية في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بجمبسوت باللون الأوكسديه من أعلى والأسود من الأسفل.

وضعت يسرا حزامًا أسود في المنتصف مزينًا بحلية معدنية ذهبية، ما أبرز تفاصيل قوامها.