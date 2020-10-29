محمد ثروت وزوجته بطقم "ميكي ماوس" في مهرجان الجونة

لايف ستايل

لفت الفنان محمد ثروت وزوجته ومديرة أعماله منى جمال الأنظار بتناسق إطلالتهم، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهر "ثروت" بـ"جاكيت" أبيض اللون مطبوع عليه رسومات كارتون "ميكي ماوس"، مع تيشرت أسود وبنطلون جينز ونظارة حمراء، فيما ارتدت زوجته حذاء بكعب عالِ مزين بالرسومات نفسها لـ"ميكي ماوس"، مع سترة حمراء طويلة و"توب" و"جيب" لامعة.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الأزياء، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعحاب والتعليقات، أبرزها: "أكتر كابل دمه خفيف ظهر لحد دلوقتي في الجونة"، و"مطقمين مع بعض"، و"الكابل للي دمه خفيف رزق".

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انطلاق مهرجان الجونة

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، والذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

وحرص عدد من النجوم، على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح المهرجان مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبوضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي "كورونا"، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة.