أيتن عامر وزوجها يرقصان على أغنية "عشان تبقي تقولي لأ"

لايف ستايل

تحتل الفنانات في الآونة الجارية قسطا وفيرا من الاهتمام الإعلامي والجماهيري على غرار مشاركتهن في فاعليات مهرجان الجونة، حيث تسلط عدسات المصورين الأضواء على أحدث المواقف والطرائف لنجمات الفن، والذي كان آخرها للفنانة أيتن عامر، والتي رقصت بطريقة طريفة في فيديو جديد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو طريف لـ أيتن عامر وهي ترقص على نغمات أغنية "عشان تبقي تقولي لأ"، وكانت تؤدي الرقصة بطريقة تمثيلية طريفة.

وكانت أيتن عامر مرتدية بلوزة من اللون الأحمر مطعمة بـ"ترتر"، وبنطلون "جينز"، بوي فريند، مع شعر ويفي وميكب خفيف في سهرة، وترقص مع زوجها محمد عزب.

وكان من بين التعليقات على الفيديو، "أيتن عامر عسولة أوي يعني"، و"بجد شربات إيه العسل ده"، و"يا يرتني بعرف أرقص عسل كدة زيها".

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يذكر أن الفنانة أيتن عامر تشارك في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة.

وغازلت الفنانة أيتن عامر عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، من خلال نشر صورة تجمعهما معا في الجونة.

وكتبت أيتن: "مش هو لوحدة اللي محظوظ، أنا محظوظة بوجوده في حياتي أكتر منه بكتير".

وفنيا تستعد الفنانة أيتن عامر، لبدء تصوير مسلسل "في يوم وليلة" أمام أحمد رزق، والذي ينطلق آخر الأسبوع الجاري، بعد أن خضعت منذ فترة لرجيم لإنقاص وزنها من أجل المسلسل.

مسلسل "في يوم وليلة" بطولة أحمد رزق وأيتن عامر ونضال الشافعي ومحمد جمعة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

وشاركت أيتن، في السباق الدرامي في رمضان الماضي، بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، وهبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وجسدت من خلال المسلسل شخصية "ريهام" الذي علقت في أذهان مع الجمهور، منذ بداية المسلسل إلى انتحارها في منتصفة.