شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يجتاح دار أوبرا لا سكالا الإيطالية العريقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤول إن فيروس كورونا اجتاح دار أوبرا لا سكالا المرموقة في ميلانو، حيث ثبتت إصابة 18 مغنيا وتسعة موسيقيين بالفيروس. ويخضع جميع أعضاء الجوقة وقسم آلات النفخ في الأوركسترا للحجر الصحي، بينما تنتظر الدار نتائج اختبارات الأعضاء الآخرين. وقال باولو بوجليسي، وهو ممثل نقابي في لا سكالا، للصحفيين "أُوقفت جميع التدريبات".

وأعيد فتح لا سكالا في يوليو بعد إغلاقها لمدة أربعة أشهر خلال الموجة الأولى من كوفيد-19 في إيطاليا. وعٌلقت هذا الأسبوع العروض العامة مرة أخرى بسبب مرسوم حكومي صدر يوم الأحد يقضي بإغلاق المسارح ودور السينما في جميع أنحاء إيطاليا في محاولة لاحتواء معاودة ظهور العدوى.

وينتهي أمر الإغلاق في 24 نوفمبر المقبل، وقال بوجليسي إن الموسيقيين والمغنين كانوا يأملون في أن تكون دار الأوبرا في وضع يسمح لها بتقديم أدائها التقليدي إيذانا ببدء موسم جديد في السابع من ديسمبر المقبل، وهو أحد معالم الحياة الثقافية الإيطالية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "كورونا" يجتاح دار أوبرا لا سكالا الإيطالية العريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.