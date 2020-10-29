هذه الفاكهة يجب على الرجال تناولها يوميا.. إليك تأثيرها المذهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من الأفضل تناول الفاكهة طوال العام، نظرا لكونها مليئة بالعناصر الغذائية وتساعد في إمداد الجسم بالطاقة، وبالنسبة للرجال، هناك فاكهة واحدة يجب إضافتها إلى نظامهم الغذائي، وهي التوت الأزرق، كما أورد موقع "eatthis".

تقول ميليسا ماجومدار، أخصائية التغذية والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية الأمريكية، إن التوت الأزرق واحدة من أكثر الأطعمة المليئة بمضادات الأكسدة، ويحتوي نصف كوب منها على 40 سعرة حرارية فقط، بالإضافة إلى أنها تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين ك، والمنغنيز، وفيتامين ج، والألياف.

ولكن السبب الأكبر الذي يجعل الرجال يضيفون التوت الأزرق إلى نظامهم الغذائي هو فوائدها للقلب والتمثيل الغذائي.

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وتعتبر أمراض القلب هي السبب الرئيسي لوفاة العديد من الرجال بمختلف أنحاء العالم، ويمكن للأنثوسيانين، الذي يمنح التوت الأزرق لونه الغني والعميق، أن يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية.

وتشير الأبحاث إلى أن التوت الأزرق قد يحسن صحة القلب بسبب تأثيره على مستويات الكوليسترول، وتشير الأبحاث الأولية إلى أنه يساعد أيضا في إدارة ضغط الدم.

وتظهر دراسة أخرى، أيضا أن الأفراد الذين يستهلكون كميات أكبر من الفاكهة، خاصة التي تحتوي على نسبة عالية من الأنثوسيانين مثل التوت الأزرق، ارتبطوا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وتقول ماجومدار: تشير التقديرات إلى أن 23٪ من الرجال يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مقدمة لمرض السكري وأمراض القلب، وتعتبر إضافة التوت الأزرق إلى نظامنا الغذائي، يمكن أن يحسن الصحة تماما.