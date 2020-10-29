صور.. الجامبسوت يسيطر على إطلالات السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد

أصبح الجامبسوت من ضمن قطع الأزياء المميزة التي تصدرت أبرز صيحات الموضة مؤخرا بموديلاتها وتصميماتها المختلفة.

ولاقى الجامبسوت رواجا وانتشارا على السجادة الحمراء من قبل النجمات في مهرجان الجونة بدورته الرابعة، وكان منهن:

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة خلال فعاليات اليوم الخامسـ مرتدية جامبسوت قصيرا باللون الأسود، مزودًا بأكمام، ومفتوحًا عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

جميلة عوض

كام طلت الفنانة جميلة عوض على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات اليوم السادس، باللون الروز، بقصة الأوف شولدر المنسدل، مزودًا بأكمام، واعتمدت مكياجًا قويًا، ونسقت مع الإطلالة شنطة باللون الأسود، مع إكسسوارات مكونة من كوليه، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الكاشمير.

سارة حناشي:

وظهرت الفنانة سارة حناشي بإطلالة أنيقة على الريد كاربت في اليوم السادس، بجامبسوت بكم وشورت، مزينة بنقشة جلد الثعبان الرصاصي، بفتحة صدر كبيرة على شكل v، ونسقت معه سلسلة رصاصي، وانتعلت سليبر بنفس اللون، مع كلاتش أسود صغير، وتركت شعرها منسدلاً.

إنجي المقدم

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وانضمت الفنانة إنجي المقدمة ضمن اللواتي ارتدين جامبسوت في إطلالتها باليوم الثاني، باللون الأسود مزينا من أعلى بفصوص سوداء لامعة، ومصمم بتصميم مختلف من على منطقة الصدر وعاري من منطقة الزراعين.

علا رشدي

وارتدت عُلا جامبسوت باللون الأسود، بقصة الكب، دون أكمام، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

هند عبد الحليم

كما ارتدت هند في ايوم الخامس من المهرجان جامبسوت باللون المسطردة، بقصة الأوف شولدر، ومفتوح عند منطقة الصدر والخصر، وتركت شعرها منسدلا.

هدى الاتربي

ظهرت الفنانة هدى الإتربي في اليوم الرابع بجمبسوت باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر، بأكمام طويلة.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الفضي من اللؤلؤ، وارتدت إكسسوارات أنيقة مكونة خاتم وكوليه، واعتمدت مكياجا قويا، واعتمدتتسريحةالشعرالمرفوعة لأعلى.

يسرا

اختارت الفنانة يسرا أن تظهر بإطلالتها الثانية في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بجامبسوت باللون الأوكسديه من أعلى والأسود من الأسفل.

وضعت يسرا حزام أسود في المنتصف مزيناً بحلية معدنية ذهبية، مما أبرز تفاصيل قوامها.