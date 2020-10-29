ما الفرق بين أعراض فيروس كورونا والحساسية الموسمية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تتشابه أعراض فيروس كورونا مع الحساسية الموسمية إلى حد كبير ما قد يثير القلق عند الإصابة بأي عرض.

وبخصوص هذا الموضوع يشرح الطبيب الباطنة الأمريكي جون وايت الاختلافات بين أعراض كورونا والحساسية الموسمية وفقا لما أورد موقع "bustle".

وبالرغم من أن الإعراض متشابهة إلا أن هناك اختلافات تمكننا من التفرقة بين الاثنين، إذ إن الحساسية الموسمية تجعلك تعاني من سيلان الأنف والاحتقان والحكة أو العيون دامعة، والتي لا توجد عادة في مرضى فيروس كورونا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل أعراض فيروس كورونا الحمى والتعب والسعال الجاف دون ذكر المخاط، وقد يعاني بعض مرضى "كوفيد 19"، من آلام واحتقان وسيلان الأنف والتهاب الحلق أو الإسهال، لكن الحمى هي أكثر الأعراض شيوعًا، وقد يحدث ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس في الحالات الخطيرة.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت الحساسية أم كورونا؟

الطريقة الوحيدة للتأكد تمامًا من أن أعراضك ناتجة عن الحساسية وليست فيروس كورونا هي إجراء اختبار كوفيد 19، كما يقول الدكتور الكولومبي سانجيف جين استشاري في طب المناعة والطب الباطني في عيادة كولومبيا للربو والحساسية.

وأضاف أنه إذا لم يكن إجراء الاختبار، نوصي بالعزل الذاتي حتى يتم مراقبة الأعراض لتقليل الاتصال الشخصي، وعندما لا يكون العزل الذاتي ممكنًا، نوصي بارتداء قناع حول الأشخاص الآخرين في منزلك لتقليل انتشار الجراثيم عند العطس أو السعال.

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وأوضح جين أنه من غير المرجح أن يعاني المرضى الذين يعانون من الحساسية الموسمية من الحمى أو الغثيان أو القيء أو الإسهال أو آلام العضلات أو الجسم أو فقدان حاسة التذوق أو الشم، فإذا كان شخص ما يعاني من أي من هذه الأعراض، خاصةً دون أعراض العين أو الأذن أو الأنف، فمن غير المرجح أن يكون مصاب بفيروس كورونا وليست حساسية.

وقياس درجة الحرارة أيضا هو وسيلة للتمييز بين المرضين، حيث يقول الدكتور شارون أورانج أستاذ الطب المساعد في الطب السريري في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، إن الحمى عرض من أعراض فيروس كورونا ولا يرتبط بالحساسية الموسمية إطلاقا.

وأضاف أن أعراض الحساسية الموسمية يشعر بها الشخص كل عام في نفس الوقت، موضحا أن عادة ما تزيد الأعراض سوءا عندما يتعرض الشخص بشكل متكرر لمسببات الحساسية وتقل عندما يتم تقليل التعرض للمسببات.

هل تجعلك الحساسية أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، إنه لا توجد دراسات كافية لتحديد ما إذا كانت الحساسية تزيد من خطر إصابة شخص ما بـ"كوفيد 19" أو ظهور أعراض حادة.

تجنب الإصابة بالحساسية أثناء الجائحة

لتجنب الإصابة بالحساسية الموسمية ابتعد عن الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة، واحرص على غسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية وخاصة بعد السعال أو العطس.