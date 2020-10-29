صور.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته في صورة جديدة: حب حياتي

علاقات و مجتمع

اعتاد الفنان أحمد الفيشاوي على نشر صور تجمعه بزوجته ندى كامل، ليعبر لها عن حبه الشديد لها، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأحدث ظهور للثنائي، كان في صورة داخل بيتهما، حيث وقف الفيشاوي مرتديا "تي شيرت" من اللون الأبيض، محتضنا زوجته، ويقبلها برأسها، بينما هي مرتدية ملابس كلاسيكية، بليزر موف، وبنطلون "بوي فريند"، وحذاء ميتالك له كعب عال.

وتفاعل جمهور الفيشاوي معه عبر التعلياقت على الصورة التي نشرها على "إنستجرام"، وكانت من بين التعليقات، "ربنا يخليكم لبعض يا رب"، و"أجمد ممثل في العالم"، و"يابني كفاية بوس في مراتك قدام الناس".

من جهته تجاهل الفيشاوي تلك التعليقات، وكتب معلقا على الصورة، "مراتي وحبيبتي وبنتي وسندي في الدنيا، بحبك، حب حياتي".

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يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي تعرض للهجوم بسبب زوجته من قبل، فقد نشر صورة تشبه تلك التي نشرها، ولكنها كانت خلال عيد الأضحى الماضي، حيث كان برفقة زوجته ووالدته الفنانة سمية الألفي، معلقًا عليها: "حب العائلة".

وظهر "الفيشاوي" في إحدى الصورتين وهو يقبل زوجته ندى الكامل، وهي الصورة التي أثارت ردود فعل وغضب متابعيه، وجاء من بين التعليقات: "في أشياء بين الزوجين مينفعش تتصور"، "عمرنا ما شفنا أبوك بيبوس مراته ولا حاطط وشم على دراعه"، "اللي منك إمتى تخليهم في حضنك هما أولى بالمناسبة"، "مش لازم البوس يا أحمد في الصور".

كما تعرض للانتقاد في وقت سابق، حينما نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جمعت بين والدته الفنانة سمية الألفي ومريم ابنة زوجته، معلقًا عليها: "مريم جابت لجدتها شوكولاته ومج.. جمعة مباركة".

وتفاعل متابعو أحمد الفيشاوي بالتعليق على الصورة التي لاقت أيضًا الهجوم، بسبب إهماله لابنته، فمن ضمن التعليقات: "أنت بتربي ولاد مش ولادك وسايب بنتك"، "أنت مش عندك بنت اهتم بيها لأنك هتتحاسب قدام ربنا".